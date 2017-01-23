辜成允驟逝 北檢相驗完成發還遺體

台灣水泥股份有限公司董事長辜成允21日晚間在台北市晶華酒店樓梯摔傷，送醫急救後傷重不治。台北地檢署檢察官吳文琦今天下午完成相驗，確認此案為意外，將遺體發還家屬。

辜成允昨天傳出前晚在酒店參加活動時摔傷，送馬偕紀念醫院急救，後轉往振興醫院加護病房救治，今天清晨過世，享壽63歲。

檢警調查，辜成允當時獨自一人，從3樓走樓梯下到2樓，但他走到最後3、4階時摔倒，身體往後仰，後腦直接撞擊到地面。

吳文琦今天下午完成相驗，確認此案沒有他殺嫌疑，為意外，考量家屬對死因無異議，決定不解剖，並將遺體發還家屬。1060123

(中央社)