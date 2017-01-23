資源股走強支撐 港股微漲0.1%

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路透社報導，在資源股走強支撐下，香港股市今天微幅上漲。恆生指數和國企股指數皆上漲0.1%，分別收在22898.52點和9726.82點。

香港大華繼顯控股公司（UOB-Kay Hian Holdings Ltd.）主管梁偉源（Steven Leung）預測，港股近期漲破2萬3000點後，出現獲利了結賣壓，本週可能收在2萬2800點附近。

梁偉源說，在市場觀望美國新任總統川普將對中美貿易關係構成何種影響之際，投資人趨於保守謹慎。

梁偉源說：「川普才剛入主白宮，我們都在等待他的中美貿易政策。」

梁偉源還說，拜美元走軟之賜，激勵資源股，追蹤資源股的指數今天上漲近1.8%。（譯者：中央社劉文瑜）1060123

(中央社)