高雄都發局巧手九曲堂大變身 鐵道綠園啟用

改造後的百年老樹修剪後扶疏盎然、步道旁的日治時期燈桿依舊矗立，都發局還特別於改造後的宿舍牆掛上泛黃的1910年代發行明信片，讓人緬懷九曲堂的過往歷史。（都發局提供）

改造後的鐵道綠園改造後環境開闊清爽，綠草如茵。（都發局提供）

當地居民數扶老攜幼席地野餐，邊野餐邊看火車快飛，享受獨特的鐵道風情。（都發局提供）

葉站長將鐵道路牌交予區公所象徵鐵道綠園啟用，市府楊秘書長歡喜見證。（都發局提供）

大樹九曲堂火車站旁的鐵路巷一帶閒置空地，高市府都發局重新改造為碧草如茵的大片綠地，結合國定古蹟飯田豐二紀念碑成為獨具特色的鐵道綠園，日前在市府秘書長楊明州與地方人士見證下歡喜啟用，未來可串連泰芳鳳梨罐詰工場與高屏溪舊鐵橋天空步道等文史資源，豐富大樹區觀光人文內涵。

九曲堂昔稱「九腳桶」，清領時期起提供曹公圳豐富水源灌溉孕育了大高雄，1907年縱貫線火車站開設、1910年旗尾線糖鐵營運、1914年下淡水溪鐵橋通車，逐漸成為旗美山城與屏東平原物產的轉運站，更是大樹區人口最多的精華地帶。

九曲堂雖然有豐富歷史人文資產，但緊鄰車站的台鐵土地十多年前住戶陸續遷出後，閒置破敗成為環境死角，長期以來地方希望加以整理成社區休憩與兒童遊戲空間，改善九曲堂車站入口意象，在都發局、區公所及地方民代的多方奔走下，終獲台鐵同意進行環境改造。

高市都發局表示，佔地1700坪、斥資800餘萬元的鐵道綠園除了創造出舒適宜人、寬廣開放的大片綠草地之外，更保留了當地重要的空間紋理，包括三株碩大的百年老榕樹、步道旁的日治時期燈桿，以及車站入口端的清水紅磚廣場，皆可讓後人緬懷九曲堂悠久的發展歷史。

都發局長李怡德說，九曲堂鐵道綠園是行政院核定「均衡城鄉」計畫的一環，為了讓文史場域成為地區發展的驅動力，市府通力合作，文化局正在修復綠園旁的歷史建築-泰芳鳳梨罐詰工場，工務局則興建串連大樹至旗山的自行車道。

都發局在綠園啟用典禮後特別邀請「陽光型農」鄭蕙玲老師，教導民眾手作鳳梨豆醬，推廣將大樹名產-鳳梨入菜的趣味農藝，完成後引導民眾在綠園大草坪上席地而坐，邊野餐邊觀賞進出車站、疾駛而過的火車，感受九曲堂獨有的鐵道風情。

(中時)