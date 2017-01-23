高市經發局督促過年管線安全不打折 水、電、天然氣供應無虞

農曆春節長假將至，高市經濟發展局為了讓市民能夠過個平安好年，於今（23）日召集本市14家既有工業管線業者、3家公用天然氣業者、台水及台電公司進行春節期間既有工業管線維運安全暨公用天然氣、水電供應確保的協調會議。

局長曾文生於會中表示為了讓高雄市民能夠過個平安好年，本府經濟發展局對於本市的工業管線監督工作不因過年而打折，管線安全辦公室（OPS）專業人員仍將持續全天候24小時輪值，以因應各類管線洩漏的突發案件，並隨時提供市民和管線業者在新春期間相關問題的諮詢服務。

同時要求過年期間所有既有工業管線業者、公用天然氣業者、台水公司及台電公司，針對管線維運作業與日常巡管作業務必落實，不得鬆懈。春節期間亦須備妥搶修或緊急狀況相關搶修機具及人員，並要求各公司提供24小時輪值排班人員聯絡方式，務必確保高雄市民能安全開心過好年。

此外，高市三家天然氣公司仍將保持供應瓦斯不中斷，加強管線、設備安全維護及維修，亦請各用戶注意使用火源，同時提醒民眾在使用瓦斯器具時，應注意空氣流通，避免瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳，造成意外。尤其是春節期間民眾離家外出前，務必請確實關閉水、電及瓦斯。

另外針對於市民過年期間用水用電，高雄市政府經濟發展局特別請水、電公司於過年期間加強水、電之供應，尤其是民眾春節出遊或公眾聚集的地方，務必讓民眾用水、用電不中斷，快快樂樂過春節。

另，為加強農曆春節消費者之權益，市府加強桶裝瓦斯重量查核。高市經濟發展局亦於今（23）日會同經濟部標準檢驗局，辦理液化石油氣分裝場、零售業者之聯合稽查作業，稽查結果有1家分裝業及1家零售業灌裝或銷售之部分桶裝瓦斯重量不符規定，本府經濟發展局將依規定裁處新台幣10萬元以上50萬元以下之罰鍰，後續將不定期抽查業者以確保消費者權益。

(中時)