精忠國小募款出國表演 議員助追夢

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精忠國小校長盧淑娟（左）帶陶笛隊募款，市議員郭文居（右）認購相挺。（廖素慧攝）

「回嘉過年好好玩園遊會」活動，小朋友體驗在氣墊樂園跳蹦玩樂。（廖素慧攝）

募款圓出國表演的夢想。嘉義市精忠國小陶笛樂團獲邀到香港迪斯尼表演，經費短絀，錄製CD義賣籌旅費，議員郭文居今日率先響應認購，他並將於28日上午9時發送「回嘉過年好好玩園遊會」活動招待券，提供弱勢團體免費玩。

精忠國小校長盧淑娟表示，該校是嘉市偏遠小校，陶笛及非洲鼓舞隊獲香港迪斯耐樂園邀請於今年7月表演，陶笛樂團及非洲鼓舞隊25名小朋友雀躍不已，期待出國演出交流，行程4天3夜，旅費每人約2萬元，對弱勢學子是不小的負擔。

小朋友自己的夢自己圓，錄製1500張CD募款，每片200元，內容有6首陶笛樂及2首非洲鼓舞樂，扣除製作成本後，每人約可獲補助1萬元，其餘由家長自付。

郭文居議員服務團隊率先認購6萬元CD，贊助孩子圓夢，同時，他的服務團隊與長竹社區發展協會將於28日（大年初一）至2月1日（年初五），在嘉義舊燈會區空地（民族路與民國路口）推出「回嘉過年好好玩」園遊會活動，有多種大型遊樂設施、美食市集、街頭藝人表演。

(中時)