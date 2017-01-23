仁愛之家歲末圍爐 長輩歡喜迎雞年

仁愛之家舉辦歲末圍爐，讓長輩歡喜迎雞年。（柯宗緯攝）

農曆春節將至，社會局仁愛之家為使長輩感受年節歡喜迎雞年，1月23日中午舉辦「106年家民歲末圍爐迎新春活動」，邀請仁家二百多位長輩，以及長期投入關懷的志工伙伴與貴賓一同圍爐聚餐，賀年話家常，現場並有熱鬧表演。

圍爐聚餐的表演，由仁家的長輩率先登場，表演動感洋溢曲目「舞池」及「除舊佈新嚕啦啦」帶動現場歡樂氣氛，展現仁家長輩參與健康促進活動的成果。遠道而來的真善美養護家園打擊樂團，則帶來震憾人心的打擊樂演出，令人讚嘆；高雄市私立乖寶貝幼兒園小朋友，則帶來太鼓演出及「練舞功」、「我愛新年」舞蹈表演，小朋友們超萌可愛的樣子，加上精彩熱鬧的演出，將餐會歡樂氣氛炒熱到最高點。

97歲的仁家長輩楊玉說：「歲末圍爐會餐，讓平日生活簡單的長輩們熱鬧相聚，一起享受豐盛的美食及最期待的摸彩活動，也感謝乖寶貝幼兒園蔡金定園長率領娃娃們發紅包祝賀長輩，讓長輩收到各界滿滿的愛心與溫暖的祝福」。

社會局長姚雨靜也代表陳菊市長出席歲末圍爐，除向長輩賀節，祝福長輩平安、健康長壽外，並頒發感謝狀予愛之船慈善會、天明功德會、基督教拿撒勒人會鳳山教會、富邦人壽保險股份有限公司高福通訊處等志工團體，感謝他們在過去一年投入關注仁家長輩。

此外，為了鼓勵及感謝長輩們參與公共事務，仁愛之家主任歐美玉代表頒發105年家民參與環境清潔競賽前三名、105年7月-12月社區照顧關懷據點仁家服務方案全勤獎、105年下半年度各廳舍里長、幹事服務品質前三名，肯定長輩對公共事務與健康促進活動的投入與支持。

(中時)