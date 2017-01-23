環保署提倡不燒香 民眾：怕神明聽不見我

周五就是除夕，年節民眾拜拜燒金燒香變多，環保署長李應元表示，燒香燒金會產生空氣污染，呼籲民眾到拜拜時改用雙手合十展現無限誠心，或由主拜者一人燒香代表即可。但有民眾表示，燒香燒金從小就養成信仰習慣，拜拜若不點香，整個感覺都沒了。

來自台南的民眾陳先生認為，南部相對較重視傳統民俗信仰，每年過年期間，全家人均跑遍當地各大廟宇祈福，希望來年平安順利，而人人高舉炷香、滿室香煙環繞的景象，更是過年才得見的獨特光景，若沒了這些，只怕更少了些年味。他也說，從小養成信仰習慣，對他而言燒香更是心願想上達天聽不可或缺的程序，「如果不拿香，怕神明聽不見我」。

李應元今日接受廣播節目訪問時表示，大家過年會燒很多香、金紙等，過去行天宮率先停止燒香，讓信眾改用手和誠心拜拜，香火依舊鼎盛，建議過年期間，大家拜拜用雙手合十取代點香，也可展現無限誠心。但他坦言，燒香習慣存在民俗信仰已久，要「移風易俗」也不容易，初步做法可在一群人拜拜時，由主拜者一人燒香代表即可，也盼蔡英文總統及各地縣市首長們春節跑行程時都能帶頭倡導。

由於李應元「空中」請蔡英文總統帶頭示範，事前並未先知會府方，他在節目結束後，還緊急打了通電話給總統府代理祕書長劉建忻告知此事，請劉向總統轉達，避免廣播都播送出去了，總統還不知情，進而造成困擾。在其他減輕空氣污染的手段方面，李應元說，工廠煙囪都很醒目，會考慮加嚴排放標準，同時也會致力推動減少二行程機車的數量。

此外，空氣品質指標新制「AQI」去年12月上路，原本PM2.5超過71微克就是紫爆等級標準，新制PM2.5要達到150.5微克，才會達到紫色的非常不良等級，外界也批新制度想粉飾太平，掩蓋台灣空污問題。李應元表示，並非想藉新制修改、掩飾原先嚴苛的標準，許多大經濟體如美日都是採用AQI，且兩三年前就有環團敦促可改成這套新標準。

(中時)