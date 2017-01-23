豬哥亮肝臟六顆腫瘤 醫生電燒一次幹掉

藝人豬哥亮日前罹患大腸癌接受五次化療，他今天表示，化療一天要打兩針，一針新台幣2萬元，且這次手術還發現肝有六顆腫瘤，「醫生用電燒一次幹掉」，目前狀況好很多。

豬哥亮推出賀歲片「大釣哥」，今天帶著劇中演員藍正龍、謝沛恩、吳克群、楊貴媚、吳朋奉等出席首映會。

豬哥亮在首映會前接受媒體訪問，提及最近一次手術，意外發現肝臟有6顆腫瘤，「醫生用電燒一次幹掉」，豬哥亮表示，化療一天要打兩針，一針要價2萬元，等宣傳期後，還會再接受治療。

豬哥亮因為接受化療，身體消瘦不少，不過今天為了出席首映會，仍打起精神，整體狀況看起來還不錯，他說這次很配合醫生治療，「醫生有信心會治好」。

化療期間醫生除了要豬哥亮不能吃罐頭、冰的食物，其餘他愛吃的食物都能吃，豬哥亮表示，「現在狀況好很多」。

豬哥亮主持綜藝節目時習慣看大字報，就連拍電影時也要出動大字報才不會頻NG，他也提到吳克群也是「大釣哥」的股東，「他都沒看過帳」，倒是吳克群完全忘記這件事，還好豬哥亮有提醒，否則他全忘了有投資。

「大釣哥」26日在台上映。1060123

(中央社)