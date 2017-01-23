愛貓女性注意 弓漿蟲恐致經前焦躁易怒

對某些女性而言，每個月大姨媽來訪前，總會出現暴躁易怒的壞情緒，研究顯示，除了荷爾蒙激烈變化外，貓咪身上的寄生蟲也可能引發嚴重的經前症候群（PMS）。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，科學家發現，出現抑鬱和憤怒等嚴重經前症候群症狀的女性，血液中存在這種寄生蟲的機率較其他婦女高。

先前研究認為，這種名為弓漿蟲（Toxoplasma gondii）的寄生原蟲，與人類出現焦慮、敵對情緒和精神分裂症有關。

如今，研究人員首度認為，弓漿蟲可能也與嚴重經前症候群有關。

數以百萬計育齡女性在月經來潮前，都會出現情緒波動、浮腫及腹痛等現象。

每12人當中，就有1人會出現嚴重的經前不悅症（PMDD）。這會導致持久的抑鬱、極度憤怒、自卑，甚至出現自殺念頭。截至目前，科學家認為，嚴重的經前症候群可能是荷爾蒙和遺傳易感性之間複雜的交互作用所導致。

然而，新的研究顯示，貓咪可能導致若干婦女出現經前症候群。弓漿蟲這種微小的單細胞寄生蟲，普遍存在貓咪排泄物和生肉中。

墨西哥杜蘭戈州（Durango）華雷斯大學（Juarez University）追蹤151名患有經前不悅症的女性，並且採取血液樣本，觀察是否有弓漿蟲存在的跡象。結果顯示，其中10人的血液中有弓漿蟲。

研究人員對照相關症狀時發現，受感染的女性通報在經期來潮前出現「失控」和「難以承受」等感受的機率，比體內沒有弓漿蟲者高出9倍。至於在精神難以集中等其他症狀方面，則沒有出現較糟的情況。

研究人員也說，由於研究規模小，因此仍需進行更多調查，以證實這項發現。不過他們在「臨床醫學研究期刊」（Journal of Clinical Medical Research）中寫道，「此類型的第1個研究結果顯示，感染弓漿蟲或許和經前不悅症的若干症狀有關」。（譯者：中央社劉文瑜）1060123

(中央社)