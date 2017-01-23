功夫瑜伽冰島取景 低溫拍攝成龍嗆水

演員成龍（左）主演的「功夫瑜伽」，拍攝場景橫跨全球，繼在奢華杜拜飆跑車溜獅子，印度集市展功夫鬥戲法外，這次更在絕美的瑰麗冰島展開奪寶大戰，低溫拍攝也讓成龍嗆水。（龍祥電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月23日

演員成龍主演的「功夫瑜伽」，拍攝場景橫跨全球，繼在奢華杜拜飆跑車溜獅子，印度集市展功夫鬥戲法外，這次更在絕美的瑰麗冰島展開奪寶大戰，低溫拍攝也讓成龍嗆水。

「功夫瑜伽」由成龍、李治廷、張藝興組成的「功夫三寶」，為尋找寶藏遊遍全球，這次踏上絕美震撼的冰島，更是首部在冰島取景的華語電影。

成龍一行人不畏低溫在氣勢磅?的冰瀑與冰洞下拍攝。談到為什麼要全球取景，導演唐季禮坦言，「觀眾喜歡看新鮮的東西，希望他們在電影院中，能透過『功夫瑜伽』身臨其境地感受全球美景。」

片中李治廷克服懼高挑戰冰川攀岩，在冰梯上智鬥反派。李治廷坦言，「冰川非常高，基本上就是一座冰牆，要靠你用手腳爬上去，真的挺恐怖」。張藝興展現喜劇才能，表情滑稽又不失可愛，連唐季禮也稱讚，「很有喜劇天賦，喜感把握得非常好」。

冰島的極度嚴寒也是一大挑戰，特別是對習慣炎熱天氣的印度演員而言，在零下二十度的低溫之下連說話都非常困難，手指腳趾都因血液流動緩慢而發紫。

從瀑布冰川出來，工作人員不斷煮熱水往演員身上澆，成龍當下不知道水有多熱，但是澆在身上的時候毫無感覺，到後面感覺到熱的時候，皮膚早已被燙紅。

雖然冰島美景讓人大飽眼福，但這次取景卻讓拍攝成本飆升，也讓成龍吃了不少「苦頭」。電影中有一場成龍在冰洞裡潛水的戲份，為了呈現最完美的效果，成龍在氣溫零下冷到刺骨的水中泡了數小時，不僅凍到臉色發青，還意外嗆了好幾次水。 「功夫瑜伽」26日全台上映。1060123

(中央社)