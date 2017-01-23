麻醉2黃健瑋前進約旦 期許把自己帶回來
戲劇「麻醉風暴2」日前辦殺青酒，宣告台灣拍攝大功告成，農曆年後將前往約旦取景，演員黃健瑋說，「我想要把自己帶回來」。
「麻醉風暴2」後續重頭戲將赴約旦鄰敘利亞邊境，拍攝黃健瑋飾演的蕭政勳在戰地行醫場景。導演蕭力修表示，「預定拍攝地點，在當地政府認定仍是戰地狀態」，劇組農曆年後將由首批前置人員先行，預計在當地陳設一頂大帳篷，作為戰地行醫的主景，目前洽詢約旦協拍單位支援。
黃健瑋參與過第一季，面對演員、劇情大幅擴張，規模也變大的第二季演出，他興奮地說「『麻醉2』是我拍片生涯16年來沒遇過的，這是我拍戲學習最多的一次，蠻過癮，但我的旅程還沒結束」。
前往人生地不熟，情勢詭譎的地域拍戲，被問到要帶什麼東西去、回，黃健瑋冷靜地說，「我想要把自己帶回來，應該以台灣演員來講『這樣的危險狀態應該是頂了』」，還說，「已經買好保險」。
殺青酒上，演員孟耿如頂著髮色漂淡造型出席，看來與劇中的模樣完全不同。孟耿如表示，前陣子出現一個滿微妙變化，殺青後要把劇本都整理掉，她形容「會有點難過，這個角色有住在我心裡一陣子，現在好像要跟這個人分手」。黃健瑋也表示，看見孟耿如開拍前跟開拍後的轉變，連長相都成熟了。1060123
(中央社)
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