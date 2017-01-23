團購美食誘惑大 國中女師體重爆增24公斤
台中市一名國中女老師在學校每天與同事團購飲料點心及各種美食，體重從55公斤爆增到79.1公斤，她尋求中醫減重後順利降到57.6公斤。
不少消費者喜歡揪團團購商品，其中美食更是團購大宗。蓮樺中醫診所中醫師林育誠就接獲一名尋求減重的國中女老師，這名老師在學校時，每天下午都一定要來1杯珍珠奶茶、珍珠紅茶或珍珠綠茶，搭配豆花、蛋糕、知名三明治、知名肉乾、知名薯條、知名香脆點心麵、捲心酥或堅果塔等。
林育誠說，女老師還喜歡團購魯味，包括魯豆皮、魚丸、百葉豆腐等，幾乎每週動不動就要團購一番，使她進學校短短幾年內就從55公斤胖到79.1公斤。
女老師因為受不了學生取笑自己變胖的速度就像吹氣球一樣，因而到蓮樺中醫接受專業減重，林育誠表示，經過中醫調理及衛教後，半年下來順利減回57.6公斤，如今過年快到了，他提醒團購時務必「淡定」再「淡定」。
營養師吳采柔指出，以一家知名肉乾為例，每小塊厚度高達1公分的招牌特厚蜜汁豬肉乾人氣超高，官網顯示現在訂購無法在年前到貨。這款肉乾雖熱量跟一般市售豬肉乾相較熱量減少了25%，但吃下1包後鈉的攝取量已達每日建議量的72%，除了會造成血壓升高的問題外，也可能造成鈣質的流失還有容易水腫。
再以暢銷已久的巧克力捲心酥為例，吳采柔說，因為是桶裝，很難知道1根的熱量，實測發現1根捲心酥熱量即有30卡，一不小心吃了30根（約半桶），即吃進了900卡的驚人熱量，在同時會吃進大魚大肉的年節，更是需特別節制。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。