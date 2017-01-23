金門縣議員慰問員警 感謝春安辛勞
金門縣議員蔡春生和洪允典等人今天到警察局慰問警察人員，對他們平日犧牲奉獻，為地方服務，守護鄉親身家財產安全表示敬意和謝意，並祝賀春節快樂。
蔡春生和洪允典是在縣議會人事主任呂清富陪同下，到縣警局慰問，致贈水果給員警。警察局局長許慶豐率相關科室主管歡迎。
蔡春生及洪允典致贈水果慰問品給員警。他們表示，警察同仁平日致力維護治安，保護人民安全，尤其春安工作啟動後，大家責任加重，犧牲與家人團圓的時間，要向警察同仁致上最高敬意，並祝福他們新春工作順利、闔家平安。 許慶豐表示，縣議員對警察局的支持與期許，警察同仁點滴在心，今後將賡續維護地區整體治安；他說，「民眾的小事，就是警察的大事」，好還要更好，縣警局要提供縣民優質的治安環境，不辜負民眾的期許。1060123
(中央社)
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