暖心！高市社會局陪伴監護兒少過好年

社會局長姚雨靜關懷、疼惜這群監護兒少。（柯宗緯翻攝）

社會局副局長葉玉如（中）發放紅包給監護兒少。（柯宗緯翻攝）

為讓受高雄市政府監護照顧的兒少們，感受年節氣氛及家庭溫暖，高雄市政府社會局家防中心1月23日在台南南元花園休閒農場舉辦－金雞報喜迎新年、來去「南元」慶團圓-106年兒少春節活動，藉由戶外踏青，讓兒少們與寄養家庭或親屬照顧者一同出遊，增進親子感情。高雄市政府監護人代表社會局長姚雨靜特別到場，並以家長身份致贈過年紅包，贊助單位中華卓越國際公益協會理事長林國壹也到場參與。

截至105年底，高雄市監護的兒童少年共有64位，主要是因原生家庭不適任而改定監護權。35位在社會局長期關心照顧與陪伴下，已穩定就讀高中職，有些已開始學習自立生活並朝向職涯發展；其餘29位就讀國中小學。

受巿府監護的孩童們，大部份因家庭遭逢變故，無法在原生家庭安全成長，改由社會局監護照顧。舉例來說，小梅及小強兩姊弟年幼時，就跟著媽媽住在斷水斷電已被法拍的房子裡，家中環境黑暗髒亂不堪，兩姊弟每天必須外出提水洗冷水澡，大小便在樓梯解決，生活環境相當惡劣，媽媽更是經常喝酒鬧事且外出不歸，讓兩姊弟時常挨餓，社工訪視評估兩姊弟未受到適當的照顧，將兩姊弟安置照顧。

因媽媽持續生活不穩定，居無定所，甚至失聯，社會局因而向法院聲請將兩姊弟的監護權改定給社會局局長，兩姊弟在社會局安置照顧多年，小梅現19歲已自立生活，半工半讀努力習一技之長，生活相當穩定，小強則在寄養家庭的細心照顧下，健康長大，並期待高中能就讀建教班，學習一技之長像小梅一樣自立生活。

社會局長姚雨靜疼惜這群孩子們，在出遊活動開始時，特別前往現場致贈新年紅包，感謝無私關愛的照顧者，願意陪伴孩子成長並給予支持，期待孩子們懂得惜福感恩，努力向上、健康長大，並能把這份愛回饋社會、關懷社會。

連續八年贊助本活動的中華卓越國際公益協會，更帶領無數志工參與執行該活動，該會榮譽理事長莊順洲表示，非常高興有機會跟社會局一起散播愛，陪孩子快樂成長。活動過程，孩童們也透過卡片的傳遞，表達內心無限的感恩與敬意。

(中時)