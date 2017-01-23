暖暖春節 龍潭警贈弱勢戶生活物資

我要評比

龍潭警分局中興派出所因年關將近，結合轄內協勤民力，贈送弱勢家庭生活物資。(賴佑維翻攝)

龍潭警分局中興派出所因年關將近，結合轄內協勤民力，贈送弱勢家庭生活物資。(賴佑維翻攝)

春節將近，桃園市龍潭警分局中興派出所結合協勤民力義警、民防、婦女志工及守望相助隊等人，23日舉辦寒冬送暖暨預防犯罪活動。針對轄內弱勢家庭濟助生活物資，希望讓他們過個好年。

警方表示，轄內62歲的楊姓民眾，平常1人獨居，生活困頓又罹患癌症，平時依靠左鄰右舍資助維生，所長鍾隆國也請中興里長彭石松多加照顧，另外也趁活動多送一些物資，收到生活物資的楊姓民眾也相當開心。

(中時)