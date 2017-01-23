一圓飛行夢！越捷航空全球召募最活力空姐、空少

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越捷航空全球召募最活力空姐、空少。（越捷提供）

Vietjet越捷航空現正招募來自各國家主動、靈活、善於溝通、以客為尊且適應力強的空服人才，以因應迅速擴張的航線。入選者將在越南及其他國家接受密集訓練，並享有優渥薪資、福利及順暢的升遷管道。

應徵者需擁有高中以上學歷、英文多益400分以上（或其他同等英文能力證明），並介於20歲及30歲之間。男性身高需170公分至180公分；女性身高需160公分至175公分（158公分以上、有空服員經驗者亦可）。

意者需2月23日前將申請文件寄至crewrecruitment@vietjetair.com、或面試當天攜帶履歷資料前往。面試將於2月23日在胡志明市的越捷訓練中心（9th Floor, 60A Truong Son Str., Tan Binh Dist. ）舉行。欲了解更多招募資訊，請查詢官網。

成立五年以來，越捷已成為40多個國家與市場人才最喜愛的工作環境之一，2014、2015連續兩年被越南尼爾森（Nielson）評選為「越南百大最佳工作環境」，2016年更榮獲「亞洲最佳雇主品牌」。越捷目前約有700名來自中國、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、西班牙以及越南九個不同國家的空服員。

此外，現正舉行的越捷五周年「追捕金飛機、贏得千般歡喜」活動中，一名台灣旅客（周O翔）幸運成為1月11日當周的3.75公克黃金得主。2月28日前每日下午1時至3時成功於網站訂票旅客，還有機會參與每天抽免費機票、周周抽3.75公克黃金，最後拿1公斤純金飛機模型大獎。

(中時)