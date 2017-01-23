霧台櫻花元宵後盛開 春節賞櫻請搭接駁上山
每到春節屏東霧台鄉就會湧入大量賞櫻人潮，今年受氣候影響，目前霧台櫻花樹雖已含苞待放，但預計過年期間櫻花只有部分綻放，元宵節過後才會盛開。為避免塞車，鄉公所將提供免費接駁車，遊客將車輛停在谷川大橋停車場後，搭乘入山。
霧台鄉長杜正吉說，目前霧台台24線沿路櫻花都已含苞待放，其中海拔較高的霧台村至阿禮村路段，花約開了5、6成。年節期間遊客可在霧台看到櫻花綻放的美景，不過盛開可能要等到元宵節過後。
人氣最高的霧台櫻花王，目前樹稍也布滿了花苞。屋主杜志偉說，今年冬天根本不冷，也影響開花，櫻花王花苞會陸續開花，盛開時間預計在二月中到二月底，視未來氣候而定，若天氣愈冷，就會愈早盛開。
今年霧台鄉公所除了配合櫻花季，舉辦特色產業展售活動，也將在1月28日至2月1日春節期間，全面管制進入霧台的遊客車輛。公所在谷川大橋下方的伊拉部落，規畫400至500個停車位，遊客停車後再搭乘免費接駁車入山。
接駁車每10至15分發出一班，行駛路線為谷川大橋、神山社區、霧台鄉公所、霧台社區等地，全線約12公里，行車時間約30分鐘。公所呼籲遊客配合，不要因塞車掃了賞花遊興。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。