霧台櫻花元宵後盛開 春節賞櫻請搭接駁上山

霧台櫻花目前已陸續綻放，不過盛開預計要元宵節過後。圖為霧台櫻花王去年盛開的景象。（潘建志攝）

每到春節屏東霧台鄉就會湧入大量賞櫻人潮，今年受氣候影響，目前霧台櫻花樹雖已含苞待放，但預計過年期間櫻花只有部分綻放，元宵節過後才會盛開。為避免塞車，鄉公所將提供免費接駁車，遊客將車輛停在谷川大橋停車場後，搭乘入山。

霧台鄉長杜正吉說，目前霧台台24線沿路櫻花都已含苞待放，其中海拔較高的霧台村至阿禮村路段，花約開了5、6成。年節期間遊客可在霧台看到櫻花綻放的美景，不過盛開可能要等到元宵節過後。

人氣最高的霧台櫻花王，目前樹稍也布滿了花苞。屋主杜志偉說，今年冬天根本不冷，也影響開花，櫻花王花苞會陸續開花，盛開時間預計在二月中到二月底，視未來氣候而定，若天氣愈冷，就會愈早盛開。

今年霧台鄉公所除了配合櫻花季，舉辦特色產業展售活動，也將在1月28日至2月1日春節期間，全面管制進入霧台的遊客車輛。公所在谷川大橋下方的伊拉部落，規畫400至500個停車位，遊客停車後再搭乘免費接駁車入山。

接駁車每10至15分發出一班，行駛路線為谷川大橋、神山社區、霧台鄉公所、霧台社區等地，全線約12公里，行車時間約30分鐘。公所呼籲遊客配合，不要因塞車掃了賞花遊興。

(中時)