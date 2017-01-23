大愛原漢里民提前迎春 搗年糕做發糕寫春聯

大愛原漢里民寫春聯，迎接金雞年到來。（慈濟提供）

高雄市杉林區大愛里迎新春，今日(23號)舉辦搗年糕、寫春聯活動，地方長輩挽袖賣力搗年糕、做發糕，提前返鄉過年的年輕人也紛紛加入，濃郁年味香滿溢，重現左鄰右舍一家親古早年味。娘家在小林村的陳貴春回憶，以前在甲仙老家的村民們過年前都會和鄰居採換工方式合作做年糕，當時每戶人家都有大型的戶外爐灶可炊年糕，相互扶持是農村特有的年節味。

陳貴春為了準備年糕、發糕食材，活動前一晚就將二十五斤的糯米輾成米漿，再以米布袋包裹綑綁固定在長板凳上，徹夜吹乾、凝固後，一早鬆綁取出切塊，放進預先燒滾的糖水裡，由長輩合力蒸熟。陳貴春說，兒時在家鄉過年前，大家都會以相互換工方式抽空搗年糕，當時農村社會家家戶戶都有大型的戶外灶，左右鄰居不分彼此，誰家方便就在誰家做。這幾天大愛里預計搗製上二百五十個小年糕，分送各家戶和鄰近獨居老人，一起團圓過好年。

大愛里居民近半數是原住民，春節期間並沒有在家門前掛、貼春聯的習俗，現今原、漢文化密切交流，社區信仰佛、道教的漢人，在耶誕節浪漫過節，原民也習慣除夕圍爐、掛貼春聯等相關春節文化，因此慈濟高雄分會去年底就籌畫活動，一週前邀請五十多位原漢鄉親在杉林聯絡點辦理寫春聯、送春聯活動，讓大愛社區在春節前就充滿濃濃的年節氣氛。

善於書法、繪畫的里民高慶和在活動中，特別向現場民眾介紹漢人農曆過年、春聯及文化意涵的意義，讓原民鄰居對漢人農曆過年節慶文化有深入的了解與認識。高慶和說，紙墨都備妥了，自己家的春聯自己寫。85歲布農族阿嬤馬張檢以「三陽開泰」賀新年；除了老人家之外，現場也見到不少年輕人，住在大愛園區的南沙魯里里長張輝政除了負責接送耆老們前來寫春聯，他自己也提筆揮毫「四季平安原是福、一堂和煦便成春」，要在不景氣中，幫自己和鄉親求財運、求平安。

同住大愛里的慈濟基金會南部社服組社工卓素霞說，春節期間，長期陪社區孩子及長輩的慈濟教師聯誼會的退休老師，心繫在新春佳節前夕弱勢族群，決定在新年前夕邀約三十幾位志工一起烹煮年糕，再分送給轄內九十戶弱勢與獨居的長者，獨居的長者收到專人送到的年糕，都相當感謝。春節過後的大愛里也將推出社區夥伴、千歲學堂、長青班、兒童課輔等適合社區兒少與長者的活動。

(中時)