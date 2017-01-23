資金裁定解凍 國民黨：續推黨產歸零
台北高等行政法院23日下午做出解凍國民黨財產裁定結果，國民黨行管會主委邱大展召開記者會強調，國民黨不會因為判決勝訴，而停止黨產歸零的工作，若黨產會願意，國民黨也願意繼續與黨產會協商。
邱大展也表示，行政法院提出「事後備查制」，即針對法定義務可以先處分後備查，國民黨將來也會向黨產會爭取，期盼黨產會按法定義務程序讓國民黨處分財產，讓順利完成組織再造，讓所有政黨回到公平競爭的狀態。
邱大展表示，對於黨產會下午決議解凍國民黨永豐銀、台灣銀行資金表示歡迎，黨產會同意國民黨員工薪資直接從永豐銀的現金帳戶，不經過兌現支票程序，可以讓黨工過年前領得到錢，國民黨表示感謝。
他也表示，國民黨一再強調，即使是東德不當黨產的轉型正義，經過17年，最後還是用行政協議解決；訴訟有很多事，並非如同外界所認知，包括國民黨一再強調的第一桶金，牽涉到多年前的歷史事件及文件，找尋相當耗費人力，國民黨認為國家要進步，不應在這方面耗費太多時間。
此外，邱大展說明，下午北高行裁定解凍國民黨資金，理由相當明確，認為凍結政黨資金會影響政黨正常運作、影響國家憲政的基礎，法院認為黨產會行政處分部分違法，重要的是，針對不當黨產條例第9條有關法定義務的部分，法條本身採「事後備查方式」排除於禁止處分之列。北高行認為黨產會凍結國民黨現金，已經侵害憲法保障政黨的基本權益，感謝北高行做出明確判決。
(旺報)
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