愛地球 台糖砂糖事業部辦清淨家園綠美化

台糖砂糖事業部舉辦「清淨家園綠美化」愛地球活動。（柯宗緯翻攝）

台糖砂糖事業部舉辦「清淨家園綠美化」愛地球活動。（柯宗緯翻攝）

台糖公司董事長黃育徵推動循環經濟，減少資源浪費，締造環保新議題，普獲各界好評後，該公司砂糖事業部於前天再結合高雄小港區民，舉辦「清淨家園綠美化」愛地球活動，為打造成高雄市綠美化環保優良社區盡一份心力，並由點至線，進而營造全民參與的「新台糖環保精神」。

21日上午8時10分，台糖砂糖事業部執行長左希軍帶領台糖員工，與高雄市小港區鄰近台糖的里民(小港、港南及港正等三里)共計200餘人，大家於小港公園集合，首先由台糖公司左執行長及小港林區長分別致詞，並由台糖行政組尉遲組長帶動誓師後，轉往公園前台糖宿舍牆外垣舉行植樹活動。

在林婉容議員、林區長及各里長共同參與植樹後，立即拿起清潔工具，前往414道路、小港公園及砂糖事業部周遭等地，進行深度環境清理工作。這項活動不僅吸引大批社區居民共襄盛舉，許多居民更是全家總動員，沿路撿拾垃圾，清潔道路及公園。

台糖砂糖事業部執行長左希軍表示，台糖善盡企業社會責任，長期間投入環保工作，為達到減碳愛地球目標，除於廠區及414道路廣植樹木達數百棵，並逐年補植花木，淨化空氣減碳及綠美化環境，改善高雄空污問題，打造更優質的綠色社區，里民均深感台糖熱愛環保，與居民共存共榮的不變心志。

為宣導健康理念，台糖砂糖事業部也舉辦產品試吃活動，向大家介紹台糖的各項健康好產品，並藉由免費試吃活動拉近與鄰里間的距離，大家一起清掃家園，開心的試吃台糖健康產品，快樂的度過一個有意義的假日時光，台糖公司默默根耘，已成為附近鄰里讚賞的一個有溫度的企業，社區裡溫暖的好鄰居。

(中時)