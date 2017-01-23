助鄉親返鄉 金門縣府5機場設服務處

金門縣政府為服務鄉親春節返鄉，25到27日在台北、台中、嘉義、台南及高雄機場設立金門鄉親服務處；同時間在台北松山機場實施聯合補位單一窗口作業，協助鄉親辦理補位。

縣府表示，為了這次松山機場「聯合補位單一窗口」作業，縣府工作團隊提前在24日下午赴松山機場國際線6號報到櫃檯佈置；25日上午5時30分起，連續3天協助鄉親辦理補位登記、唱名、核對身份、帶領赴航空公司開票、協助鄉親搭機服務及配合交通部辦理緊急疏運相關等作業。

縣府表示，在符合公平原則下，候補登記在這個聯合補位實施期間都有效，如果旅客當天無法補上機位，毋需再重新辦理登記。候補登記地點在台北航空站國際線6號報到櫃檯。

相關作業規則如下，實施期間台北-金門航線各航空公司現場候補旅客，應到「聯合補位單一窗口櫃檯」依所提供的候補系統依序登記，不另外在各航空公司單獨填寫候補順序單。

旅客每次登記候補人數不得超過6人，在候補系統輸入姓名後，由電腦產生序號；補位唱號或唱名時，如果系統所登載的候補資料與旅客身分證件資料不符者，視為無效。

縣府說，為了有效疏運旅客，聯合補位期間，依序位唱號或唱名遞補，不得選擇特定航空公司。完成候補登記的旅客應記住個人的電腦序號，請勿離開現場，凡經唱號或唱名3次未到場或不願搭乘已候補上的班機者，都視同放棄補位權利，棄權旅客如要繼續候補，需重新登記候補。

此外，候補旅客若有序位連號的老弱婦孺相伴同行，而未能補上同班機者，得以保留補位權利，但人員不得離開現場，由之後候補序號依序遞補。

每班班機起飛時間前20分鐘唱號或唱名，在接獲航空公司通報空位數後，依候補登記名單順位唱號或唱名；如果航空公司班次還有甚多空位時，可以提前在前30分鐘開始作業。1060123

(中央社)