南沙共軍部隊 邊寫春聯邊戰備

在南海主權爭議未歇下，中共解放軍報報導，駐紮南沙群島的解放軍部隊目前正一面寫春聯，一面仍處於戰備狀態，「演習拉動的警報聲隨時都會響起」。

在中國大陸控制的7座南沙島礁中，永暑礁具有指揮中心的地位。報導指出，進入1月下旬，在永暑礁舊礁堡（填海造陸前即興建的堡壘），駐守的解放軍官兵正忙著把剛寫好的春聯，貼在宿舍門口。

報導指出，1名南沙守備部隊高級軍官方說，與市售的春聯相較，「官兵手寫的春聯兵味更濃」，「符合守礁實際」。

另一名當地氣象部隊隊員則說，春聯「既要有年味，更要有戰味，提醒官兵時刻瞪大眼睛，提高警惕」。

這則報導指出，即使是過年，整個永暑礁「依舊處於戰備狀態，演習拉動的警報聲隨時都會響起」。「枕戈待旦、聞令而動已成為南沙官兵的一種習慣和常態」。1060123

(中央社)