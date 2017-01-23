爬高屏高壓電塔男 落腳遊民收容所

黃姓男子22日因欲闖他人尾牙宴碰壁，憤而爬上屏東高壓電塔，23日又到高市內坑路攀上高壓電塔（圖），揚言輕生，拒絕警消及台電人員搭救，3小時後自行爬下，被送往遊民收容所收容。（警方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 106年1月23日

黃姓男子昨天因欲闖他人尾牙宴碰壁，憤而爬上屏東高壓電塔，今天又到高市內坑路攀上高壓電塔，揚言輕生，拒絕警消及台電人員搭救，3小時後自行爬下，被送往遊民收容所收容。

黃男下午爬上內坑路高壓電塔後，警消、衛生局、台電人員紛趕到，不斷向他喊話勸說，警消人員也備妥紅包示意他下來，台電人員還加掛安全索跟著攀爬上塔準備將其救下，然而，黃男仍拒絕下塔。黃男在塔上停留近3小時後，自行爬下電塔。

面對警方詢問攀爬電塔動機，黃男強調，單純是因不想活了，有輕生念頭；警方隨後將他帶回警局，安撫其情緒後，由衛生局人員轉介至鳳山遊民收容中心收容。1060123

(中央社)