狠夫燒妻憾事 被爆申請保護令遭警吃案

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基隆市一名陳姓狠夫日前對李姓妻子潑汽油縱火，造成妻子全身有3度以上灼傷、一度生命垂危。

李女去年底到南榮路找友人途中遇到丈夫，丈夫就曾以安全帽重擊車輛引擎蓋，使得李女心生畏懼到南榮派出所報案，並申請暫時保護令，未料行政流程還未完成，本月9日就發生憾事。

事後李女姪子懷疑警方將申請報護令「吃案」，投訴市警局督察科處理。基隆市一分局解釋，派出所去年12月30日受理案件後，隔日就將申請相關文書資料轉交分局家暴官處理，本月6日完成相關行政流程交由法院還不到3天，就發生燒妻憾事。

一分局劉姓家暴官要替李女將暫時保護令，改為緊急保護令，但因行政作業流程不熟悉，竟將分局長已經簽呈暫時保護令公文丟進碎紙機，再重新申請一次做法明顯不符規定。

此案件也和海倫清桃與丈夫離婚協議書填錯年分，戴男私自銷毀行為一樣都是違反規定，凡是公文書簽核後，不能隨意銷毀。

(中時)