高市社會局提前撥發低收補助 讓市民安心迎雞年
農曆春節假期即將到來，高雄市政府社會局為讓高雄市低收入戶市民提早辦年貨準備過年，各項生活補助（含春節慰問金）、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、單親家庭子女生活補助、特殊境遇家庭子女生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及弱勢兒童及少年緊急生活扶助等均提前於1月23日撥發，讓市民歡喜安心迎雞年。
高雄市低收入戶等各項補助款慣例於每個月最後一個工作天撥發，農曆春節六天假期，為讓低收入戶等經濟弱勢市民過好年，高市社會局已提早在1月23日發放低收入戶生活補助、低收入戶春節慰問金等各項補助款，共計已撥發6億5,370萬元，讓經濟弱勢市民提早辦年貨、歡度年節。
社會局長姚雨靜表示，除各項補助提早撥發外，連續假期高雄市政府社會局照常提供即時關懷救助、老人送餐、居家照顧及街友服務等各項福利措施，不分晝夜，關懷服務全年無休，守護市民不打烊！敬祝各位市民平平安安、「雞」祥如意！
(中時)
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