學者：教宗若訪陸 象徵達成陸梵建交

針對教宗方濟各日前接受外媒訪問時說，若獲邀就會訪問中國大陸，學者孔令信分析，這是教宗在結束天主教耶誕、新年宗教禮儀後，對大陸一會一團2016年底選舉結果的示好。

他並表示，若教宗真的出訪中國大陸，「那基本上就達成中梵建交的象徵意義了」。

西班牙「國家報」（El Pais）22日報導，方濟各（Pope Francis）受訪時說，只要獲邀就會訪問中國大陸。他提到，中國大陸有很多教堂，可在當地「從事宗教活動」。

對此，大陸外交部發言人華春瑩今天僅說，陸方對改善中梵關係懷抱誠意，也在做努力，並未正面回應北京是否願邀教宗訪問。

中共扶植的中國天主教愛國會、主教團（一會一團）2016年底選出新一屆領導班子，其中有3名教廷認可的主教進入領導層，人數歷來最多；其中海門教區主教沈斌更位列副主席第1位，也被解讀為北京持續向教廷釋出善意。

長期研究中國天主教政策的銘傳大學新聞系主任孔令信今天對中央社記者表示，教宗在結束天主教耶誕、新年等繁複的宗教禮儀周期後，這次再度表態「若獲邀就會訪問中國大陸」，就是對上述選舉結果的善意回應與示好。

他表示，從若望保祿二世開始，歷任天主教教宗都有希望訪問大陸的意願，也成為每任教宗都希望能達成的「前任教宗無法達成的成就」。

孔令信認為，方濟各這次表態若能獲得大陸國家主席習近平回應，進而踏上中國土地，「那基本上就達成中梵建交的象徵意義了」。

他分析，若北京當局真的要邀請教宗訪陸，勢必會選在中共召開第十九屆全國代表大會（19大）前，「這將是習近平第一個任期內非常大的政績」，不僅能鞏固習的政治聲望，同時也將影響台灣外交發展空間。

此外，孔令信預估，若中共要邀請教宗訪陸，確切時間很可能選在中國古代天主教人物湯若望、明末清初傳教士利瑪竇、湯若望的冥誕或逝世紀念日。1060123

(中央社)