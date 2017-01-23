走樓梯踩空 醫：摔到頭頸胸最危險

台泥董事長辜成允下樓梯不慎跌落，送醫不治。醫師表示，急診幾乎天天都有走樓梯踩空摔傷的患者，以摔到頭、頸、胸部最危險，呼籲要下樓梯握扶手、別當低頭族、酒後改搭電梯。

「過紅綠燈、走地下道，哪個要比較小心？」馬偕醫院急診醫學部醫師張國頌說，多數人都會覺得過紅綠燈比較需要特別注意，但卻忽略了，過紅綠燈除了行人看路，駕駛人也會小心不撞到行人，但若走地下道樓梯恍神，一個不小心就會跌下去，後果不堪設想。

張國頌表示，急診幾乎天天都有因走樓梯踩空受傷的患者，其中高達8成是踝關節扭傷，以學生族群居多，其餘狀況像是踩空時用手撐地，可能導致手骨折，這些雖然都會導致生活上的不便，但對生命都沒有較大威脅。

走樓梯踩空，摔到頭、頸、胸部最危險，張國頌說，如果像辜成允一樣撞到頭部，可能導致腦出血，但像辜這樣嚴重的真的「很少很少見」，另一種可能則是直接撞斷頭頸，很可能當場死亡。

至於撞到胸部，則可能把肋骨撞斷，導致血胸、氣胸，除了可能傷害到重要器官，老人家還可能會因為無法咳嗽，痰排不出來引起肺炎。

下樓梯踩空摔跤，手機也是元凶之一，振興醫院外科部主任常傳訓指出，公共場所的樓梯幾乎都是石材，硬度本身就很高，加上很多樓梯高度落差太大、沒扶手等，愈來愈多低頭族顧著看手機，一腳踩空跌落受傷。

張國頌提醒，上下樓梯一定要握扶手，不要邊走邊玩手機，喝酒後盡量搭電梯、少走樓梯，別讓悲劇重演。1060123

(中央社)