不服謝依涵改判無期徒刑 高檢署提上訴

媽媽嘴咖啡店長謝依涵被控八里雙屍命案，高院更二審日前改判謝依涵無期徒刑。高檢署認為判決採證不當、判決理由前後矛盾、論罪的法律關係適用有誤、量刑失當等，今提起上訴。

謝依涵被控在民國102年2月，下藥迷昏富商夫婦陳進福、張翠萍，持刀殺害兩人後棄屍淡水河，並盜領兩人存款。一、二審和更一審法院，依強盜殺人等罪，判謝依涵死刑；但最高法院撤銷原判，將案件發回台灣高等法院；高院更二審在本月11日改判謝依涵無期徒刑。1060123

(中央社)