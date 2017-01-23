南部喜宴烏魚子大片上桌 漁會：很普遍
「海口人辦喜宴、1人1大片烏魚子很普遍啦。」高雄市梓官區漁會總幹事張漢雄估計1盤烏魚子冷盤逾新台幣2500元。不過海口人好客，客人吃得澎湃，主人也體面。
烏魚子是高貴食材，很多宴會冷盤切片，1人1片，夾著蘿蔔提味帶出烏魚子的鮮甜滋味。1大片長約7、8公分的烏魚子要怎麼吃呢？張漢雄說，只要客人高興，筷子夾起直接用咬的、剝的，或拿刀叉來切都可以，有時主人也會做真空包裝讓客人帶回家慢慢吃。
張漢雄說，雖然今年暖冬，烏魚子產量減少，價格上揚，但是海口人辦桌還是很澎湃、1人1大片烏魚子很普遍。
一盤烏魚子冷盤上桌，至少有10人份，張漢雄說，以每片長7、8公分長的烏魚子為例，估計1盤約要20兩重的烏魚子。張漢雄估計這樣1盤烏魚子上桌逾2500元；不過，他說，海口人通常會在辦喜宴自己曬烏魚子，好讓客人吃得澎湃，主人也體面。
網友貼文1張在南部參加喜酒的照片，冷盤烏魚子每片長7、8公分，猶如番薯塊般，網友驚呼「太豪氣了」、「爽快」，果然不失南部人「阿沙力」本色。有網友讚說這是「南部人的豪氣、南部人的style」，也有網友擔心這麼吃下去，膽固醇恐怕破表。1060123
(中央社)
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