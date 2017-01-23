春節避塞車 高公局個人化資訊訂閱服務

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高速公路也有客製化服務，用路人可透過臉書、電子郵件帳號訂閱指定路況資訊，有效掌握旅行時間、途中是否有事故等。

農曆春節將至，高公局表示，假期特定方向的交通需求預估高出平日2倍，塞車難以避免，因此將於節前推出個人化路況資訊訂閱服務，及新增高速公路1968 APP功能。

高公局說，用路人只要透過臉書或是電子郵件帳號，就可訂閱個人化路況資訊訂閱服務，依據個人需求事前訂閱固定頻率或指定日期的高速公路路況資訊，有效掌握旅行時間、途中各路段事件等。

另外，高速公路1968 APP也新增地圖模式、追蹤模式、替代道路和主線旅行時間比較等功能，提醒用路人可多利用，避免連續假期塞在車陣中影響返鄉出遊興致。1060123

(中央社)