台北世大運 江宏傑盼有滿滿的球迷
台灣桌球男將江宏傑今天為媒體錄製新年恭賀影片，對於夏天登場的台北世界大學運動會，江宏傑希望屆時湧入滿場的球迷，「這樣讓我們會更有力量。」
江宏傑和日本名將福原愛去年登記結婚，今年元旦已經在台北舉行婚宴，江宏傑當時就表示，要盡全力為台灣留下台北世大運金牌。
完成終身大事後，江宏傑也放下心中的一塊大石頭，接下來要好好解決自己的傷勢問題，「可能到3月之前都會在台灣訓練，所以主要還是先把傷勢治療好之後，以體能方面為主，再進行訓練。」如果訓練累的話，就想一下世大運，也就會堅持下去。
江宏傑表示，有台北市政府的補助和資源，「我只要放心全力投入在訓練當中就行了，不用想太多。」也希望台灣的朋友到時候都到現場為選手加油，讓選手更有力量。1060123
(中央社)
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