方便當隨便？體恤上班族卻造就垃圾山

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年終大掃除，苗栗縣頭份市公所為體恤上班族市民無法及時於垃圾清運時間倒垃圾，在清潔隊旁設置垃圾收集點，卻有不少民眾未依規定時間亂丟垃圾，造成垃圾堆積如山。

不少民眾把握春節前的週末趕辦年貨、居家大掃除，爆增的垃圾量，卻讓頭份市公所後方出現一座座小型垃圾山，地點還是在清潔隊旁，顯得格外諷刺。

儘管各地實施垃圾不落地政策，頭份市公所為體恤市民在垃圾車清運時仍在上班，無法及時倒垃圾，因此在公所清潔隊旁設置垃圾收集點，近來卻有不少民眾未依規定時間倒垃圾，且未經分類任意堆置，造成環境髒亂，安全衛生堪慮，更造成清潔隊員清理困難。

頭份市長徐定禎今天特別在臉書PO出數張清潔隊旁垃圾堆積如山的照片，呼籲市民勿任意堆置垃圾。他指出，設置垃圾收集點，是為考量有市民在垃圾車清運時仍在辛苦上班、排出垃圾有困難，但環保工作有賴大家共同維護；有網友留言「大家要發揮公德心！」

頭份市公所指出，垃圾收集點開放時間為上午8時至下午5時，「星期日及春節大年初一至初四，全天禁止丟垃圾及資源回收物」，提醒民眾務必配合，並確實做好垃圾分類，共同維護市容環境衛生。1060123

(中央社)