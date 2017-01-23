萊爾富請員工吃年夜飯 除夕夜2小時不營業

超商24小時營業的服務，對消費者來說雖然方便非常，但服務業人員就錯過了不少大時大節與家人相聚的時光；開業28年來的萊爾富超商，今天正式公布首次在1月27日除夕當晚的7點到9點休息2小時，讓員工及同仁們一起在店內享用年夜飯。

萊爾富表示，此次的消息也很意外那麼快就外流出去，但的確準備將向員工公布這項驚喜，而且這也是28年來首次讓員工在除夕當天休息來享用年夜飯的，「除了特殊門市像大學裡的店舖等，全台只要當天有營運的門市，不管是直營或加盟店，都有參與配合這項活動，希望營造幸福企業。」

1月27日當晚的7點到9點，屆時門市的招牌燈、騎樓燈與自動門也將會熄滅2小時，員工及同仁們可以一起在店內享用年夜飯，甚至還可以帶同家人一起到店裡用餐，而且薪水一樣照算，上班的員工不必擔心，另外就算是當天沒排班的員工，也能到店裡一起享用萊爾富準備的年夜飯；預計全台近1000家門市加入活動，萊爾富表示安排了店裡販售的年菜評比套餐類第一名「享點子好運大套餐一組」及飲料等給員工享用，預計此次年夜飯活動總花費5百萬元左右。

(中時)