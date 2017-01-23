萊爾富請員工吃年夜飯 除夕夜2小時不營業
超商24小時營業的服務，對消費者來說雖然方便非常，但服務業人員就錯過了不少大時大節與家人相聚的時光；開業28年來的萊爾富超商，今天正式公布首次在1月27日除夕當晚的7點到9點休息2小時，讓員工及同仁們一起在店內享用年夜飯。
萊爾富表示，此次的消息也很意外那麼快就外流出去，但的確準備將向員工公布這項驚喜，而且這也是28年來首次讓員工在除夕當天休息來享用年夜飯的，「除了特殊門市像大學裡的店舖等，全台只要當天有營運的門市，不管是直營或加盟店，都有參與配合這項活動，希望營造幸福企業。」
1月27日當晚的7點到9點，屆時門市的招牌燈、騎樓燈與自動門也將會熄滅2小時，員工及同仁們可以一起在店內享用年夜飯，甚至還可以帶同家人一起到店裡用餐，而且薪水一樣照算，上班的員工不必擔心，另外就算是當天沒排班的員工，也能到店裡一起享用萊爾富準備的年夜飯；預計全台近1000家門市加入活動，萊爾富表示安排了店裡販售的年菜評比套餐類第一名「享點子好運大套餐一組」及飲料等給員工享用，預計此次年夜飯活動總花費5百萬元左右。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。