2天1夜雪霸浪漫遊 情人節好去處
專屬於情人們的西洋情人節即將到來，還沒有規劃驚喜的人不要煩惱！雄獅旅遊規劃了浪漫的2天1夜森林之旅，讓戀人前往擁有小歐洲景色的雪霸農場度假，與另一半漫步在雪霸國家公園步道間，欣賞遼闊壯麗的奔騰雲海、踩踏在針葉鋪成的天然地毯上，每一步都充滿驚奇與浪漫，為彼此留下最美好的情人節回憶，心動的戀人們千萬別錯過！
雪霸國家公園內的雲霧步道，以絕佳的聖稜線景觀著稱，仔細辨識著大霸尖山獨特的酒桶狀山頭，放眼望去，這條聖稜線結合了7座百岳，堪稱台灣極具代表性的山岳景致。這個季節來到雪霸遊玩，幾乎2天就能看見一次雲海，若運氣好一些，還能看見雲瀑在山間流瀉而下，優美夢幻。
除了大自然的百變美景，結合雪霸農場的歐式木屋建築，也帶給旅客宛如置身小歐洲的獨特體驗。農場主人范增達將自身的農業專業，運用於水果栽種，在各個季節皆有香甜果實、嬌嫩花卉可以欣賞，情侶們還可以一起親手熬製藍莓果醬，酸甜滋味，就像愛情裡的曖昧、幸福，讓人甜入心坎裡。
情人節限定團讓戀人過節浪漫氛圍再加值！入夜後，戀人還能在農場西餐廳享用精緻排餐，搭配浪漫燭光與香醇紅酒，在微醺的夜色星空下，旅客將盡情享受不受打擾的兩人世界。民眾若選擇在情人節限定日期上山，回程還可以上傳最喜愛的旅行相片，就能即刻印刷成明信片，一同留下愛的絮語，為這趟旅程留下完美回憶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。