2天1夜雪霸浪漫遊 情人節好去處

雪霸農場風光旖旎，適合浪漫情人節。（圖／雄獅旅遊提供）

雪霸農場。（圖／雄獅旅遊提供）

情人節情人們若前往雪霸農場，有機會看到別名「愛情花」的百子蓮。（圖／雄獅旅遊提供）

專屬於情人們的西洋情人節即將到來，還沒有規劃驚喜的人不要煩惱！雄獅旅遊規劃了浪漫的2天1夜森林之旅，讓戀人前往擁有小歐洲景色的雪霸農場度假，與另一半漫步在雪霸國家公園步道間，欣賞遼闊壯麗的奔騰雲海、踩踏在針葉鋪成的天然地毯上，每一步都充滿驚奇與浪漫，為彼此留下最美好的情人節回憶，心動的戀人們千萬別錯過！

雪霸國家公園內的雲霧步道，以絕佳的聖稜線景觀著稱，仔細辨識著大霸尖山獨特的酒桶狀山頭，放眼望去，這條聖稜線結合了7座百岳，堪稱台灣極具代表性的山岳景致。這個季節來到雪霸遊玩，幾乎2天就能看見一次雲海，若運氣好一些，還能看見雲瀑在山間流瀉而下，優美夢幻。

除了大自然的百變美景，結合雪霸農場的歐式木屋建築，也帶給旅客宛如置身小歐洲的獨特體驗。農場主人范增達將自身的農業專業，運用於水果栽種，在各個季節皆有香甜果實、嬌嫩花卉可以欣賞，情侶們還可以一起親手熬製藍莓果醬，酸甜滋味，就像愛情裡的曖昧、幸福，讓人甜入心坎裡。

情人節限定團讓戀人過節浪漫氛圍再加值！入夜後，戀人還能在農場西餐廳享用精緻排餐，搭配浪漫燭光與香醇紅酒，在微醺的夜色星空下，旅客將盡情享受不受打擾的兩人世界。民眾若選擇在情人節限定日期上山，回程還可以上傳最喜愛的旅行相片，就能即刻印刷成明信片，一同留下愛的絮語，為這趟旅程留下完美回憶。

(中時)