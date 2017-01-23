網售招財錢母　紫南宮：已下架不追究

紫南宮招財錢母搶手，傳出有人不當網售；圖為典藏版金銀錢母。（沈揮勝攝）

信眾餐風露宿求錢母，不免影響到在地民眾生活，紫南宮為了敦睦贈送附近居民的錢母，卻被轉售成了漏洞。（沈揮勝攝）

南投縣竹山鎮知名土地財神廟紫南宮，每年元旦到元宵期間都依當年生肖發行「招財錢母」供信眾排隊求取，傳因靈驗造成風潮，隊伍動輒6、7公里。最近傳出有人透過網路販賣，廟方委律師調查得悉為盧女、賴男等人所為，當事人隨即下架認錯，23日取得廟方諒解。

紫南宮主委莊秋安表示，信眾虔誠排隊，甚至連日餐風露宿，多少也會干擾到週邊社寮與附近各里居民生活。

莊秋安說，基於敦睦共榮，紫南宮每年發新錢母，都會加發金、銀色各10枚給居民收藏；雖曾傳出有弱勢戶、或孤苦無依老弱轉讓他人，廟方都基於慈悲心不予追究，並加強關懷濟助。

但3、4年前開始，陸續傳出有人兜售或利用網路販售，廟方雖一再強調「誠心求得的才真正值得珍惜」，但這樣的現象還是零星發生。

莊秋安指出，今年雞年錢母才剛發完第2波，網路上即出現600元至2588元的標價行情，販賣者還講得好像要多少有多少；這下廟方真的警覺了！擔心有人仿冒，或是有廟務人員勾結外人牟利，於是在21日委請律師上網調查，找到彰化縣盧女、台中市賴男等人。

莊秋安說，經廟方、警方與當事人溝通，獲悉兩人就在紫南宮周邊擺攤作生意，是土地公的信徒、與居民熟識，為了賺點小利，向居民收購轉賣。

莊秋安強調，數量沒有媒體報導的那麼誇張啦！有人想買30枚，當事人都還拿不出來；由於他們誠心認錯、土地公慈悲勸善，廟方已原諒不追究。

(中時)