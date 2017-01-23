台灣國際蘭展傾聽在地聲音 獲業界肯定
2017台灣國際蘭展正如火如荼籌備，協辦單位財團法人成大研究發基金會，繼日前拜會蘭花生技園區業者過後，計畫主持人林峰田又在柳營小腳腿多功能活動中心，與後壁鄰近6區里社區代表，召開共識會議，傾聽在地聲音。
林峰田除針對蘭展規畫與進度向區裡代表簡報外，他也說，在既有資源基礎上，能借助成大產官學合作豐富的經驗，及厚實的研究成果，相信能讓一年一度的蘭展，成為溪北蛻變的起點。
另外，社區代表發言也相當踴躍，除希望國際蘭展能結合在地藝術家，把在地藝術品融入展覽空間外，也希望將社區發展推到蘭展平臺上，讓社區有更多與外界接觸的機會，此外，也要推廣周邊的旅遊觀光，像是到關仔嶺泡溫泉、東山喝咖啡、到後壁看看農村美術館，柳營品嘗牛乳等。
蘭展期間確實能吸引許多人潮，但在地居民盼望一年當中不僅這10天有人潮，希望365天，天天有人潮，不少業界人士肯定國際蘭展願意和地方對話是好的開始，相信對策展可事半功倍。
(中時)
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