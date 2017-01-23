佛首舍歲末愛心餐會 香港食神何京寶操刀

香火鼎盛的佛首舍四面佛梵教在高市苓雅區舉辦歲末年終愛心餐會，並請來擁有「香港食神」稱號的何京寶師傅操刀。(劉宥廷攝)

佛首舍在中山、興中路口席開50桌，讓500名寒士在冷颼颼夜裡，也能吃上熱呼呼的美食佳餚。(劉宥廷攝)

寒士們享受完豐盛桌菜後，還有生活用品、飲品泡麵及暖被等伴手禮，讓他們平安快樂過好年。(劉宥廷攝)

香火鼎盛的佛首舍四面佛梵教23日晚在高市苓雅區舉辦歲末年終愛心餐會，並請來擁有「香港食神」稱號的何京寶師傅操刀，在中山、興中路口席開50桌，讓500名寒士在冷颼颼夜裡，也能吃上熱呼呼的美食佳餚；寒士們享受完豐盛桌菜後，還有生活用品、飲品泡麵及暖被等伴手禮，讓他們平安快樂過好年。

已連辦第4年的寒士尾牙宴，幕後功臣少不了地方善心人士蔡文弘，他僅低調表示，社會有許多需要幫助的人，若大家出一點心力，讓這份關愛擴散到每一名寒士身上，何樂而不為。

(中時)