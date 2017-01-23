杜特蒂挺川普 除電話致賀也公開讚許
美國總統川普剛上任，但仍出現不少反川普示威活動。同樣是話題人物的菲律賓總統杜特蒂挺身為川普說話，認為川普能成為億萬富翁，一定有他的能力。
有網民和評論人士抨擊川普「腦殘」，杜特蒂昨天在警察總長生日派對上說，「這位川普，你們不要看扁他，他如果腦殘的話，不會成為億萬富翁。」
對於川普在就職演說中表示，將終止美國的毒品問題，杜特蒂深表贊同，「我們相去不遠，他真的會幹掉這些毒梟。」
杜特蒂也透露，他在川普就職當天打電話表達祝賀之意。
馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）與國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）代表杜特蒂參加川普的就職典禮。
菲國觀察家認為，川普的上任，可為菲美關係的修補帶來契機，因為川普不曾批評杜特蒂的掃毒政策。1060123
(中央社)
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