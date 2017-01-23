嘉惠澎湖學子 台電350萬助學金受申請

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總獎助學金高達350萬元的台電澎湖地區促進電力發展營運協助金的「獎助學金」和「特別助學金」，即起至3月3日受理申請，凡符合資格者的澎湖籍學子要把握。

澎湖尖山發電廠長歐致誠表示，台電促進電力發展營運協助金「獎助學金」190萬元和「特別助學金」160萬元。2項總共合計350萬元，是澎湖地區單項獎助學金申請中最大的一筆。

歐致誠表示，台電獎掖發電設施周邊地區清寒及優秀學生敦品勵學，設置有澎湖地區提供有促進電力發展營運協助金獎助學金190萬元，區分有身心障礙低收入戶、一般低收入戶、學業優秀等名額獎學金，凡在澎湖設籍滿3年以上，目前就讀國中以上至研究所，均可向鄉市公所、學校、農漁會、台電澎湖區處或尖山發電廠索取申請資料袋辦理。

另外，台電促進電力發展營運協助金中也設有160萬元的「特別助學金」，對於家中經濟遭遇重大困難、急需協助與生活陷困之高中職及大專院校學生，亦可向馬公高中、澎湖職校及家扶中心申請提報。1060123

(中央社)