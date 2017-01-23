長榮空姐首次抗議 長榮：溝通管道暢通

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空服員職業工會長榮分會23日在長榮航空舉牌，抗議勞資協商跳票，對此，長榮回應，勞資協商有一定程序，會以開放態度持續和員工溝通。（取自桃園市空服員職業工會臉書粉絲團）中央社記者陳葦庭傳真 106年1月23日

空服員職業工會長榮分會今天在長榮航空舉牌，抗議勞資協商跳票，對此，長榮回應，勞資協商有一定程序，會以開放態度持續和員工溝通。

桃園空服員職業工會長榮分會今天在長榮航空一樓舉牌抗議，批公司曾承諾和工會進行勞資協商，但2週後卻跳票，因此發起長榮航空史上首場抗議行動，約有50人在公司門口拉起白布條，如果公司不回應，不排除提高抗爭強度。

空服員職業工會表示，原本敲定是2月14日舉行勞資協商，因此班表發布前，空服員工會常務理事李瀅與理事廖以勤還向調派課確認日期，並要求公假，但是20日班表發布後卻發現，工會幹部全部沒有公假，甚至被安排長班。

對此，長榮航空今天回應，長榮航空在11日接獲桃園空服員職業工會正式來函，要求安排正式協商，長榮航空也於當時著手擬勞資協商的時間，並無拒絕協商、阻擾工會開會情事。

長榮航空說明，14日桃園空服員職業工會要求給予幹部會務公假，公司也於29日回函說明桃園空服員職業工會的會務公假在法律及公司規範都不符合規定。

長榮航空說，基於尊重工會開會需求，已分別於去年12月7至8日、今年1月5日、2月6日安排桃園空服員職業工會長榮分會的幹部及代表等45人次無需服勤，以利出席會議，但有部分會員代表要求維持原勤務，公司也依其意願處理。

對於這次抗議活動，長榮航空解釋，已經承諾空服員，在2月15日以前，會用正式公文回覆桃園空服員職業工會，也強調長榮航空溝通管道順暢，對於少數空服員在公司內採取抗議的行為深表遺憾，但仍會以開放態度持續溝通。1060123

(中央社)