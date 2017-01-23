烏魚子膽固醇高 高血脂者要當心

有網友放上一張到南部參加喜酒的照片，桌上烏魚子像番薯塊一樣大。專家表示，烏魚子膽固醇高，吃多了可能讓膽固醇飆；壞膽固醇對身體危害是日積月累，血管塞住問題就大，高血脂症患者要吃要注意。

烏魚子常是喜宴、尾牙菜色，有網友放上一張到南部參加喜酒的照片，桌上烏魚子像番薯塊一樣大，甚至一人一隻螃蟹，讓網友驚呼。

根據衛福部資料顯示，每100公克的烏魚子，含有632毫克的膽固醇，雖然不如每100公克的豬腦，含有2075毫克的膽固醇高，但烏魚子的膽固醇仍屬偏高。另外，每100公克的蛋白，只有0毫克的膽固醇。

榮新診所家庭醫學科主任康宏銘受訪時表示，以前一般觀念會認為蛋黃膽固醇高，不宜多吃，但人體膽固醇約有7成是肝臟自行合成，僅3成跟飲食有關，單一種飲食對膽固醇影響仍是有限。

康宏銘說，因為烏魚子就是烏魚的卵，一般也會認為是高膽固醇的食物，如果吃太多，當然會有膽固醇過高問題，高血脂患者尤其不宜，一定要適量食用。

他也表示，膽固醇對人體造成的影響並非急性的傷害，不像是高血壓者，若攝取太多鈉就會血壓狂升，或是高血糖者若不控制飲食，也會有急性問題。膽固醇是日積月累的傷害，會囤積在心血管，如果斑塊剝落、阻塞管壁，就會造成心肌梗塞等心血管疾病。

榮新診所營養師李婉萍受訪時表示，膽固醇和總體熱量、飽和脂肪有關係，飽和脂肪是動物性油脂為主，如吃甜食、喝糖飲、吃豬肉、滷肉飯等，飽和脂肪高也會轉化成膽固醇。烏魚子的膽固醇雖高，但飽和脂肪含量低。

李婉萍表示，膽固醇量除了注意攝取量，總體熱量也要小心。一餐尾牙宴、喜宴多是就1500大卡到2000大卡，幾乎等於一般成人一天所需熱量，一餐吃下來就過度攝取。

她說，如果知道一天中有一餐是喜酒、或尾牙，另外兩餐就要減量攝取，如只喝蔬菜湯、豆漿等，或吃糖份低的水果取代。

李婉萍說，如果一週都是尾牙宴，餐餐都是大餐的話，也可採用一日斷食法，全日都以流質取代，如牛奶、豆漿；也可以採用水果減量法，以蘋果、香蕉、芭樂取代正餐，這種吃法不能長期吃，但在大餐後偶一為之可以幫助清腸。

除了飲食控制，李婉萍說，應注意熱量消耗，若吃多了，記得多運動，幫助熱量消耗。

不過，李婉萍也提醒，尿酸過高、有痛風問題的人，若吃多了烏魚子、螃蟹膏等高普林食物，也會誘發痛風發作，不可不慎。1060123

(中央社)