沒家人沒有團圓飯 曹西平心酸
資深藝人曹西平以口頭禪「醜八怪」再翻紅，身為綜藝節目常客的曹西平，在節目上敢衝敢玩、無厘頭，說話和行事風格具有個人特色，不過他今（23日）則透露自己沒有家人、沒有團圓飯，有感而發說：「我心情很難過，不好意思跟大家討拍拍」。
曹西平今結束農曆春節前最後一次錄影，看到大家互道新年快樂、計畫回家團聚，曹西平凌晨回家後，一個人卸妝、洗完澡，自己想著想著不禁悲從中來，難過想哭「我也說不上來那種感覺」。
曹西平進一步透露，他沒有團圓飯、沒有家人，更沒有過節的感覺「過節只是會讓我更難過而已，我還寧願選擇錄影工作」，最後他提到攝影棚春節將休息近1個月，讓曹西平不禁直呼：「這個年對我來說真的是難受的年」，網友看到發文後，紛紛留言關心，同時也邀約曹西平到家中過年。
(中時電子報)
關鍵字：曹西平
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