分手許孟哲後⋯⋯ 張艾亞聽到5566神曲真的難過了
張艾亞與許孟哲月初分手後，努力打起精神努力工作，日前上年代MUCH《別讓身體不開心》時，聊到造成失明風險有哪些？張艾亞苦笑說：「我覺得應該是失戀哭泣吧！因為很多人說失戀會哭瞎眼。」這時節目音樂播出5566的歌〈我難過〉：「我難過的是，忘了你，忘了愛，盡全力忘記我們，真心相愛～」好友小優轉頭看張艾亞問：「你現在是要哭了嗎？衛生紙…⋯」
結果，聽到這首歌時，張艾亞果真難掩情緒紅了眼眶，還討饒：「老師不要再放了，拜託，求求你。」主持人Selina則相挺說：「沒事，寶貝，姐絕對不問！」
節目中兩位帥廚陳德烈、羅平上菜，帶來護眼料理「紅燒鰻魚羹」，主持人Selina說：「羅平在我們節目也是廚藝了得，艾亞喜歡吃美食嗎？」張艾亞羞紅臉回：「現在已經到了可以聯誼的時候是不是？」Selina說「當然，anytime。」小優也搭腔說：「他（羅平）今天算穿得多，我之前夏天來的時候，他穿吊嘎阿（內衣背心）煮菜。」張艾亞笑回：「那我夏天再來。」
羅平在節目中因做菜犯規被要求唱歌，眾人起鬨要他對著張艾亞唱情歌〈你是我的眼〉，最後一句羅平對著張艾亞唱出「讓我看見，這世界就在我眼前～」唱完羅平語帶怯懦說：「沒有，我不要被孟哲哥罵。」張艾亞淡然回：「其實已經都結束了。」眾人還搞笑熱心撮合配合，希望她能早日走出情傷，再次遇見愛情。
(中時)
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