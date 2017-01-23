經交友軟體相約見面 男竊走女萬餘元
去年12月中，25歲李姓男子與37歲翁姓女子在手機交友軟體上相談甚歡，相約當晚8時至新北市板橋區翁女住處繼續聊天，稍晚翁女表示已欲就寢，要求李男離開，李男竟斷然拒絕，翁女心生畏懼，企圖開門逃脫，又遭李男抵住大門，翁女姑且委婉配合，趁李男上廁所時奪門而出，狂奔至海山警分局文聖派出所報案。
員警隨翁女返回住處，見李男已離開現場，翁女清點財物，發覺屋內1萬3000元現金遭竊。
警方調閱監視器，根據機車大牌查出李嫌身分，已於日前通知李嫌到案。李嫌否認控制翁女行動，坦承行竊現金，但金額為1萬2000元。偵訊後，警方以妨害自由、竊盜罪嫌將李嫌函送偵辦。
(中時)
關鍵字：交友軟體
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