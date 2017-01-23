凍黨產二度遭判停止執行 黨產會表遺憾

行政院不當黨產處理委員會第2次凍結國民黨永豐銀行帳戶及台灣銀行支票的行政處份，今天遭台北高等行政法院裁准停止執行。黨產會表示遺憾，待收到裁定書後，研究是否抗告。

北高行裁定，黨產會凍結國民黨在永豐銀行帳戶內的新台幣3.3億餘元，與8張面額5200萬元的台銀支票，在訴訟定讞前停止執行，仍可抗告。也就是國民黨合計7.4億餘元的黨產，黨產會暫時不得凍結。

北高行判決書指出，攸關政黨存續運作必要事項的經費支用，若樣樣都要事前得到國家機關許可，已喪失政黨的自主性。凍結國民黨資產的適法性有疑義，若不停止執行，有重大而難以回復的損害。且國民黨帳戶遭凍結、現金流量不足，積欠員工薪資，原處分已嚴重影響國民黨運作。

黨產會發言人施錦芳表示，去年8月政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例通過後，國民黨隨即提領5億2000萬元並兌換成10張支票，其中1張支票已透過第三人帳戶兌領，意圖隱匿資金流向，也從未向報黨產會備查，因此不得不依黨產條例第9條，凍結帳戶及支票來保全這些不當取得的財產。

施錦芳表示，黨產會凍結帳戶及支票後，國民黨曾依黨產條例向黨產會申請給付勞工勞健保及退休金、繳納違反選罷法罰鍰等，只要事關勞工權益且符合黨產會辦法，一直都同意動支，絕無因此影響政黨運作。

施錦芳說，國民黨除了被黨產會凍結的永豐銀行帳戶及支票外，還有其他黨費帳戶、政治獻金帳戶及資金可供運用，並非僅憑此帳戶及支票就能影響其存續。

她表示，黨產會的成立宗旨及目的，在於創造並維護台灣公平政黨競爭環境，對北高行的裁定表示尊重並深感遺憾，將待收到裁定書後召開委員會，研議是否提出抗告。1060123

(中央社)