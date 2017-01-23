越界拒檢船長跳海 海巡裁罰180萬
中國大陸漁船「浙玉漁11688號」日前遭海巡查獲越界捕魚，未料陳姓船長因擔心遭扣留，竟跳海抗拒，遭裁罰新台幣180萬元，基隆海巡隊今天下午將「浙」船驅離出境。
基隆海巡隊所屬10033艇6日清晨6時多，在彭佳嶼北方16浬處查獲「浙」船違規拖網，「浙」船拒絕海巡隊登船檢查企圖逃逸，海巡人員強行登船後，37歲的陳姓船長因擔心遭扣留處分竟跳海抗拒，但最後仍被帶回留置調查，海巡人員並將船上包含章魚、墨魚等雜魚共1000公斤漁獲海拋。
基隆海巡隊表示，船重158噸的「浙」船，2日從浙江省玉環縣坎門港出發，船上共有9名船員，由於陳姓船長跳海抗拒海巡人員登檢，依兩岸人民關係條例，裁處180萬元。
基隆海巡隊考量農曆春節將至，經確認罰款匯入國庫後，今天下午1時多，會同基隆市政府人員，除沒入船上的漁網、漁具外，並切割破壞起網設備，於下午6時將「浙」船驅離出境。
基隆海巡隊表示，今年已裁罰3艘違規陸船，共計罰款新台幣540萬元，未來也將持續加強掃蕩北方三島越界陸船，保障漁民作業權益。1060123
(中央社)
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