抱病錄影14小時超敬業 劉濤咳不停惹尪心疼
大陸實力派演員劉濤近年因演出《羋月傳》、《瑯琊榜》再攀事業高峰，其敬業的工作態度也備受各界肯定，近日網上更瘋傳一段她抱病上工的影片，只見她狂咳嗽也不願休息，讓老公王珂看了好心疼。
有網友近日分享一段劉濤錄節目的影片，只見她坐在嘉賓席上不停咳嗽，引來眾工作人員前來關心，但她或許怕拖延進度仍堅持繼續錄影，據悉，節目一共錄了14個小時直到凌晨3點，且她都沒離開過座位，更有眼尖網友發現劉濤咳嗽時，把手緊握在耳麥上，貌似不想讓大家擔心。
畫面一曝光，眾人大讚劉濤超敬業，但也相當不捨，而劉濤老公王珂更是在微博轉發此貼文，並附上好幾個哭臉表情，流露對愛妻的心疼，大家也紛紛於底下留言，要他好好照顧老婆，提醒對方要多喝水、按時吃藥，祝福劉濤早日康復。
(中時電子報)
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