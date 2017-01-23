穆熙妍半年飛33次 扛6箱行李變神力女超人
穆熙妍日前應西班牙英格列斯百貨之邀擔任新年女神，希望藉由她過人的時尚品味推廣西班牙的美食，時尚與觀光。為了這次的行程，穆熙妍扛了兩大箱行頭飛了14小時前往西班牙，在零度左右的馬德里街頭拍攝一系列新年時尚造型look。她因為工作飛行頻繁，半年就飛33趟，她說：「常常在飯店醒來的時候會驚問自己現在在哪裡！」
因為行程太忙，所以練就了她超快速打包行李愣力以及扛行李的神力，穆熙妍說，，這次飛西班牙因為她比較早出關，所以就幫工作人員扛了一整團整整6大箱行李，他們一出關就看到她悠閒地在一推行李旁簡直嚇呆了，直誇她是神力女超，她也得意地說：「健身果然不是白練的！」
她2016年大豐收，參加東方衛視《我的新衣》節目錄製讓更多大陸觀眾認識她，也在大陸推出第一本短篇小說《見過愛情的人》，最近還在一項大陸作者票選獲得最佳青春偶像殊榮，台灣繁體版也將在農曆年後推出。
(中時)
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