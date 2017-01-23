亞冠賽非亞職復辦 3國頂級年輕好手較量
中華職棒今天(23日)與日本職棒、韓國職棒同步宣布，今年11月將在日本東京巨蛋舉辦首屆「2017亞洲職棒冠軍爭霸賽」(簡稱2017亞冠賽)，性質與已停辦的亞洲職棒大賽不同，目的是為提供年輕選手更高強度的舞台，冠軍獎金2千萬日圓(約550萬台幣)。
過去曾舉辦過由中、日、韓3方職棒冠軍隊參與的「亞洲職棒大賽」，但賽事在2013年走入歷史，如今3方達成共識，將自今年起共同主辦亞冠賽，預計4年舉辦1次，今年的首屆賽事將在11月16日至19日於東京巨蛋登場。
亞冠賽參賽球員資格，限制24歲以下，或是加入職棒未滿3年的球員，但每隊開放3個不需符合上述資格的球員，以今年的首屆賽事為例，2014年到2017年共4屆季中選秀加盟的球員都能參加，包括有過旅美經歷的陳俊秀、羅嘉仁等人也包含在其中(僅計算中職年資)。
中職秘書長朱康震表示，亞冠賽與亞職大賽不同，因亞洲3國的職棒聯盟達成共識，認為應該有更密集且高強度的交流，希望讓年輕新秀有發光發熱的機會，因此促成亞冠賽，而這也與近年季後在台灣舉行的冬季聯盟不同，亞冠賽是為了爭取好成績，因此也會以符合資格的頂尖球員為主。
亞冠賽預計4年舉辦1次，由4國輪流主辦，冠軍可獲得2000萬日圓，亞軍500萬日圓，而中職聯隊的教頭人選，目前暫定由該年度中職總冠軍隊教頭擔任，但還需經領隊會議中確認。
(中時電子報)
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