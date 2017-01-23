大掃除疼痛上身 震波治療有助舒緩

年終大掃除，難免出現肩頸疼痛症狀，醫師建議，若因過度或不當使用肩頸而造成肌腱受傷，想快點減緩疼痛卻又害怕注射治療者，可採體外震波治療的聚焦式震波治療幫助舒緩。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月23日

年終大掃除，難免出現肩頸疼痛症狀，醫師建議，若因過度或不當使用肩頸而造成肌腱受傷，想快點減緩疼痛卻又害怕注射治療者，可採體外震波治療的聚焦式震波治療幫助舒緩。

苗栗大千綜合醫院體系公館診所院長暨復健科醫師陳泰宗表示，體外震波治療慢性疼痛，主要為藉由高能量刺激受傷部位促進血管新生，增加血液循環及局部新陳代謝，讓肌腱韌帶受傷的部位修復並減少再受傷的機率，同時也能刺激腦內分泌腦內啡，達到長時間止痛效果。

醫師指出，市面上的體外震波機分為擴散式及聚焦式，擴散式震波的最高能量集中於治療表層，導致皮膚表層感受到痛楚，壓力波無法進入深層組織，僅適用一些位於表淺症狀；聚焦式震波，可藉由探頭的更換，治療深淺不同的病灶，讓深處產生氣化泡，有效瓦解鈣化性的沈澱物或慢性肌腱韌帶的疼痛發炎。

陳泰宗說，曾有外籍看護工因每天幫雇主復健、翻身及協助家中事務，突然感覺左肩劇烈疼痛，吃消炎止痛藥也不見改善，經求診進行軟組織超音波檢查，確診為肩部旋轉肌袖鈣化性肌腱炎，接受聚焦式震波治療後，大幅改善疼痛病症。

陳泰宗提醒，包括足底肌膜炎、網球肘、高爾夫球肘、肩部旋轉肌肌腱炎、肌膜疼痛症候群等均適用體外震波治療，而聚焦式震波治療雖可改善疼痛，但後續仍要避免肩部受傷，平日可多做肩膀的肌力訓練，強化肌腱，並泡溫水或熱敷，適時舒緩過度緊繃的肩膀肌建，才能真正遠離疼痛。1060123

(中央社)